Volvo продолжает разработку новой модификации кроссовера XC60

Сообщается, что в основу модели, которой присвоят индекс EX60, ляжет новая версия модульной платформы, разработанной совместно с Geely – SPA3.

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Если в 2021-м марка Volvo, принадлежащая холдингу Geely, собиралась в весьма сжатые сроки – к 2030 году – отказаться от разработки и выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сосредоточившись на «зелёных» моделях, то теперь вектор развития изменился. Продажи «электричек» оказались не такими высокими, как рассчитывали производители, из-за чего многим пришлось переписать стратегию.

Теперь речи о полном отказе от ДВС в ближайшей перспективе не идёт. В Volvo отметили, что новой целью к 2030-му является электрификация не менее 90% выпускаемых машин марки. Здесь речь идёт как о полностью «зелёных» моделях, так и о подключаемых гибридах. Ещё 10% предназначены для автомобилей с мягкогибридными силовыми установками.

Тем не менее, производитель продолжает пополнять свою «зелёную» линейку. Напомним, в роли её первенца выступил флагманский полностью электрический кроссовер марки – Volvo EX90. Кстати, вчера компания представила рестайлинговую версию XC90 (большой кроссовер с ДВС). Летом 2023-го дебютировал субкомпактный паркетник Volvo EX30, кроме того, вчера же шведский производитель анонсировал «батарейный» седан ES90; его презентация намечена на следующий год.

В «зелёной» линейке будет ещё один кроссовер – Volvo EX60. Он займёт место между «крохой» EX30 и трёхрядным EX90. Новинка станет полностью электрической модификацией XC60, у которого, кстати, дела в Европе обстоят весьма неплохо. Так, за первые семь месяцев текущего года модель разошлась здесь тиражом в 54 428 экземпляров, что на 20% больше, чем в январе-июле 2023-го. Отметим, на втором месте находится «электричка» EX30 с показателем 46 615 шт.

Финансовый директор Volvo Бьорн Аннуолл рассказал британскому Autocar о том, что XC60 можно назвать сердцем модельного ряда бренда. «Он находится в центре всего модельного ряда и является нашим самым продаваемым автомобилем», — добавил топ-менеджер. По его словам, «зелёная» версия этой модели позволит компании сделать большой шаг на пути электрификации.

Информации о том, как будет выглядеть новинка, пока нет. Ожидается, что экстерьер и интерьер будут оформлены в актуальном фирменном стиле, который уже примерили на себя Volvo EX90 и EX30. Ранее мы публиковали рендер с потенциальной внешностью кроссовера EX60, подготовленный дизайнером испанского издания Motor.es (на заглавном изображении). Скорее всего, у «электрички» габариты будут примерно такими же, как у актуального XC60.

Известно, что EX60 станет первой моделью, в основу которой ляжет новая модульная платформа совместной разработки Geely и Volvo – SPA3 (Scalable Product Architecture 3). Отметим, она представляет собой модернизацию «тележки» SPA2, на которой базируется «зелёный» первенец EX90.

Ожидается, что Volvo EX60 дебютирует в 2026 году, цены станут известны позже. Стоимость актуального кроссовера с ДВС – XC60 – на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, на сегодняшний день стартует с отметки 68 990 евро (эквивалентно примерно 6,91 млн рублей по текущему курсу).