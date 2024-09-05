В России оказалось большое количество старых машин

Автостат: более 71% автопарка РФ – это машины, которым более 10 лет.

По состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывалось 44 606 409 легковых автомобилей, и 31 696 405 из них – это машины, произведенные до 2015 года. Таким образом, сейчас в России более 71% легковушек, чей возраст превышает 10 лет.

Автопарк страны продолжает стареть. Примечательный факт: самая малочисленная возрастная группа – это автомобили 2022 года выпуска, их зарегистрировано всего 666 663 единиц. А в разборе по маркам самый распространенный бренд – конечно, Lada: на начало второго полугодие в стране числятся 12 251 192 автомобилей этой марки.

Среди иномарок лидирует Toyota: 3 845 545 россиян обладают автомобилями японского бренда. При этом подавляющее большинство этих автомобилей, а именно 2 951 853 единиц – это как раз «десятилетки» и старше, то есть машины, выпущенные до 2015 года.