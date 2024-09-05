В Россию придет совершенно новая автомобильная марка

В Москве состоится презентация неизвестной автомобильной марки. Официально объявлено, что новый бренд специально создан для российского рынка. На специальном мероприятии публике раскрыть карты, включая планы по дальнейшему продвижению.

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Редакция Quto предполагает, что загадочная премьера может тем или иным образом касаться китайской компаний Geely, но официального подтверждения этой информации пока ещё нет.

Напомним, что китайский автогигант сейчас располагает широчайшей гаммой суббрендов, плюс создаёт новые. Например, автомобили белорусской сборки получили наименование Belgee.

В любом случае, выход любого новичка — это важное событие для нашей страны. После ухода из России японских, корейских и европейских производителей ассортимент автомобилей, наконец, восстанавливается.

И продолжая тему новинок. В гамме Lada появится модель за 3 000 000 рублей. Проект Авто Mail выяснил предполагаемую стоимость удлинённого седана Aura, построенного на базе Vesta.