Автомобильное шоу The Grand Tour будет выходит без Кларксона, Хаммонда и Мэя

Шоу The Grand Tour не закроется с уходом Кларксона, Хаммонда и Мэя. Уже 13 сентября на экраны выйдет финальная серия сезона The Grand Tour, в которой Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, проработавшие бок о бок более двух десятков лет, в последний раз выступят вместе. Информация о том, что на этом шоу не закроется, впервые появилась еще весной прошлого года, теперь же подтверждено официально: The Grand Tour продолжит выходить, но уже с другим составом ведущих.

© Motor.ru

Британское издание Metro со ссылкой на Ричарда Хаммонда сообщает, что он с нетерпением ждет того момента, когда сможет посмотреть The Grand Tour со своими преемниками.

«Хотя уходим как ведущие, канал продолжит снимать новые серии The Grand Tour, и я не могу дождаться, когда сяду в кресло, включу шоу и посмотрю, как его ведет кто-то другой», — цитирует издание Хаммонда.

При этом он не уточнил, кому именно выпадет честь вести программу, но это определенно будут люди, «сильно увлеченные автомобилями».

«Этого не требуется от зрителей, но обязательно для ведущих», — подчеркнул Ричард Хаммонд.

Последний эпизод шоу в его нынешнем формате был разделен на две части, первая из которых вышла на экраны в феврале этого года, а премьера второй состоится 13 сентября. Финальный эпизод, в котором ведущие отправятся в поездку через Зимбабве на трех автомобилях, получил подзаголовок One for the Road. Джереми Кларксон выбрал для путешествия Lancia Montecarlo, Ричард Хаммонд — Ford Capri, а Джеймс Мэй — Triumph Stag.

Между тем, судьба Top Gear, из которого вся троица ушла в 2015 году после скандала с Джереми Кларксоном, тоже пока не решена. В настоящее время шоу, выходящее на «Би-би-си», закрыто на неопределенный срок.