Эксперты рассказали, с какой коробкой передач выгоднее покупать машину

Эксперты ГК "Автодом" рассказали о том, с какой коробкой передач выгоднее покупать машину.

© Российская Газета

По их словам, сегодня устарело представление о том, что механика надежнее "автомата". Дело в том, что гидротрансформаторы спокойно выдерживают сотни тысяч километров. Да и с "ручной" нужно уметь обращаться, чтобы не сократить ресурс.

Специалисты также отмечают, что разница в стоимости обслуживания механических и автоматических трансмиссий тоже уже давно сократилась до минимума, пишет "Автовзгляд".

Что касается "робота", то он сочетает в себе плюсы "автомата" и "механики". Есть еще и вариатор. А вот он более сложный, его покупка и обслуживание могут обойтись дороже других трансмиссий.

Эксперты заключают, что при выборе коробки нужно исходить из того, какой у вас стиль вождения. Вариатор и "робот" больше подойдут для тех, кто ездит в основном в городе.

Ранее автоэксперт Никита Родионов рассказал об ошибках, способных убить "автомат". По его словам, крайне негативно влияют переключения коробки во время движения. Когда автомобиль еще не полностью остановился, водитель из положения "драйв" переводит рычаг переключения передач в "паркинг". Если такие действия повторять регулярно, коробка может выйти из строя.