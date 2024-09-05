В России резко подорожали автомобильные шины

В России с июля по август 2024 года резко увеличились цены на всесезонные автомобильные шины, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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«За один месяц (с июля 2024 года по август 2024 года) всесезонные шины подорожали на 7,4%, зимние шины — на 2,8%, летние шины — на 0,8%», — отмечается в исследовании.

Средняя стоимость всесезонной шины в России за месяц увеличилась с 13,7 тыс. рублей до 14,8 тыс. рублей, зимние шины подорожали с 8,8 тыс. рублей в июле до 9 тыс. рублей в августе, летние — с 9,8 тыс. рублей до 9,9 тыс. рублей.

До этого стало известно, что внедорожник Haval H5 нового поколения поступит в продажу в России 6 сентября. Автомобиль будет доступен с бензиновым мотором и дизелем по цене от 3,7 млн рублей.