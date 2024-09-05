У Mercedes-Maybach появилась фирменная коллекция парфюмов

Mercedes-Maybach выпустила коллекцию парфюма. Каждый аромат разработан французским мастером-парфюмером Анн Флипо, создавшей трилогию Land Sea Air для Mercedes-Benz, и отражает главные ценности бренда. В коллекцию вошли шесть запахов: цветочно-цитрусовый Radiant Green, древесно-кожаный Snow White Leather, древесно-водный Fascinating Oud, цветочно-фруктовый Vibrant Tuberose, древесно-пряный Unexpected Orris и цветочно-древесный Charismatic Rose.

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Коллекция ароматов Haute Parfumerie создана известным мастером-парфюмером Анн Флипо и состоит из шести запахов. Каждый соответствует основным ценностям бренда Mercedes-Maybach, а также его ДНК, зиждущемся на трёх столпах: элегантности, эксклюзивности и мастерстве исполнения. Задачей было не только создать аромат, но и обеспечить устойчивое производство флаконов и упаковки. Поэтому дерево, стекло и алюминий для них получены максимально экологичным/этичным способом.

Первый парфюм называется Radiant Green. Он вдохновлен утренней росой и сочетает в себе нотки эфирного масла нероли, инжира и марсельского мыла. Аромат описывают как свежий и цитрусовый, с небольшим холодком, напоминающим о блестящем хроме на автомобилях. Парфюм Snow White Leather ещё более изысканный. Верхние ноты — мускус, срединные — бархатистая кожа Saffiano и неожиданно ром. Завершает композицию соблазнительная нотка пачули.

© Mercedes-Maybach

А вот основу восточно-древесного Fascinating Oud составляет ароматное удовое дерево, на контрасте с которым звучат цветки мимозы и сладкая слива. Парфюм Vibrant Tuberose удивит сочетанием запаха туберозы с солеными нотками лесного ореха и ветивера; Unexpected Orris раскроется цветками ириса, сливающимися с нотами лавандина и свежей мяты. Наконец, Charismatic Rose имеет в базе древесину дуба, которая сочетается с цветками розы и какао. Флакон любого из шести ароматов стоит 325 евро (~32 000 р.). Весь набор обойдется в 2 390 евро.