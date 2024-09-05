BMW выпустит серийный водородомобиль в 2028 году

Первый серийный водородомобиль появится у BMW в 2028 году. Для этого компания расширит существующее сотрудничество с Toyota, которая уже более 10 лет выпускает Mirai. Детали проекта пока остаются в секрете, так как до премьеры еще целых четыре года. Однако в BMW отмечают, то водородный автомобиль будет версией уже существующей модели и не станет перелицованной Toyota.

© BMW

Последний концептуальный водородомобиль BMW был построен на базе X5 и назывался iX5 Hydrogen. Сейчас нынешний «икс-пятый» примерно в середине жизненного цикла, поэтому к 2028-му, когда в серию пойдет водородная модель, он уже перейдет в следующее поколение. Возможно, оно и станет основой для BMW на топливных элементах.

© BMW

Машину разработают вместе с Toyota, но она не будет продуктом бейдж-инжиниринга, обещают в BMW. По данным инсайдеров, водородомобиль построят на модульной платформе CLAR, которая также станет базой для возрожденных BMW 6 серии. Она позволяет устанавливать бензиновые, а также гибридные и полностью электрические силовые установки.

iX5 Hydrogen с установкой мощностью около 400 сил был представлен в 2019 году. Водород хранится в двух баллонах из армированного углеродным волокном пластика под давлением 700 бар.

Без дозаправки кроссовер проезжает 504 километра и разгоняется с места до «сотни» меньше чем за шесть секунд. Максимальная скорость — 180 километров в час. Топливные ячейки для него поставила Toyota.