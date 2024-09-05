Cupra готовит мощный Formentor VZ5, способный обойти Audi RS 3

<p><strong>Cupra</strong> готовится к выпуску нового мощного кроссовера <strong>Formentor VZ5,</strong> который может стать серьёзным конкурентом для Audi RS 3, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-5290-novyj-krossover-cupra-gotovitsja-obojti-audi-rs-3" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru</a>. Обновлённая версия модели будет оснащена 2,5-литровым пятицилиндровым двигателем мощностью <strong>450 л.с.</strong> и системой выхлопа <strong>Akrapovic</strong>.</p><p>Генеральный директор Cupra, Уэйн Гриффитс, лично тестирует этот автомобиль, что вызывает большую заинтересованность в его будущем запуске. Хотя официального подтверждения выпуска новой версии Formentor VZ5 ещё нет, Гриффитс уже доказал свою способность продвигать <strong>успешные проекты</strong>, такие как SEAT Leon Cupra R ABT. Если планы будут реализованы, Formentor VZ5 сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за<strong> 4 секунды </strong>и развивать скорость свыше<strong> 270 км/ч. </strong></p><p>Важно отметить, что, если новая версия Formentor VZ5 появится на рынке, её выпуск, вероятно, будет <strong>ограниченным</strong>, а владельцы автомобилей с правым рулем могут столкнуться с длительным ожиданием или альтернативными вариантами.</p>