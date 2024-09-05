В России сократилось количество свалок и в целом улучшилась экология

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на полях Восточного экономического форума рассказал, что благодаря нацпроекту «Экология» в стране построено 253 мусороперерабатывающих завода. Кроме того, было расчищено почти 2 тысячи километров речных русел и построено 116 километров дамб. На Дальнем Востоке ликвидировано шесть объектов накопленного вреда, а 136 затонувших судов подняли и утилизировали на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Магадане и Приморье. Еще 82 судна находятся в процессе подъема. В Читинской области более 12 тысяч домовладений переведены с угольного на газовое отопление, а также реконструированы две ТЭЦ и восемь котельных.