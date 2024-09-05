УАЗ поднял цены на весь модельный ряд

УАЗ «Патриот» 2024 года выпуска оказался дороже на 100 000 рублей. В итоге, чтобы купить ульяновский флагман, нужно отдать минимум 1 680 000 рублей, а если нужен мотор Евро-5 вместо Евро-2, то цена составит 1 700 000 рублей.

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Как отмечает издание «Автоновости дня», классический «Хантер» прежде стоил 1 440 000 рублей, а его актуальная версия предлагается продавцами минимум за 1 510 000 рублей. Специальное исполнение «Экспедиция» облегчит кошелёк на 1 820 000 рублей.

Представители семейства «СГР», то есть «Старого грузового ряда», вместо 1 360 000-1 435 000 рублей отныне можно купить, заплатив от 1 430 000 до 1 745 000 рублей. Напомним, что «Старым грузовым рядом» заводчане называют классийеские «Буханки».

Между тем, УАЗ опроверг прекращение выпуска «Хантера». О том, что автозавод свернёт производство внедорожной легенды, ранее сообщили сразу несколько изданий.