Внедорожники Lada вошли в число самых популярных в России

По итогам августа 2024 года внедорожники Lada Niva Travel вошли в пятерку самых популярных в России, за последний летний месяц в стране продали в общей сложности 3991 подобную машину. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Заметный рост спроса россиян на эти машины позволил Lada Niva Travel занять пятое место по объемам продаж среди внедорожников. Реализация данной модели в августе оказалась выше, чем у китайских кроссоверов Haval M6 и Geely Monjaro. Первый купили в общей сложности 3977 раз, второй — 3936. В итоге они заняли в рейтинге 6 и 7 строчки соответственно.

Что касается лидеров рейтинга, то ими оказались исключительно китайские модели. Так, первое место занял Haval Jolion с результатом в 8955 реализованных экземпляров, второе — Chery Tiggo 7 PRO Max (8004 единицы), третье — Chery Tiggo 4 PRO (5543), а на четвертой строчке расположился Changan CS55 Plus (4782). Таким образом, несмотря на рост спроса, Lada Niva Travel заметно отстала по объемам продаж от топ-4. Тем не менее, российской модели удалось вернуться в первую пятерку впервые с мая, резюмировали аналитики.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на обновленные прайс-листы сообщило о решении руководства российского концерна «АвтоВАЗ» поднять цены на Lada Niva Travel. В августе отпускная стоимость этого внедорожника повысилась на 3,5 процента и достигла отметки в 1,3 миллиона рублей. В этом семействе также выросли цены на Lada Niva Bronto — плюс 2 процента, до 1,44 миллиона рублей.