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Внедорожники Lada вошли в число самых популярных в России

По итогам августа 2024 года внедорожники Lada Niva Travel вошли в пятерку самых популярных в России, за последний летний месяц в стране продали в общей сложности 3991 подобную машину. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Внедорожники Lada вошли в число самых популярных в России
© РИА Новости

Заметный рост спроса россиян на эти машины позволил Lada Niva Travel занять пятое место по объемам продаж среди внедорожников. Реализация данной модели в августе оказалась выше, чем у китайских кроссоверов Haval M6 и Geely Monjaro. Первый купили в общей сложности 3977 раз, второй — 3936. В итоге они заняли в рейтинге 6 и 7 строчки соответственно.

Что касается лидеров рейтинга, то ими оказались исключительно китайские модели. Так, первое место занял Haval Jolion с результатом в 8955 реализованных экземпляров, второе — Chery Tiggo 7 PRO Max (8004 единицы), третье — Chery Tiggo 4 PRO (5543), а на четвертой строчке расположился Changan CS55 Plus (4782). Таким образом, несмотря на рост спроса, Lada Niva Travel заметно отстала по объемам продаж от топ-4. Тем не менее, российской модели удалось вернуться в первую пятерку впервые с мая, резюмировали аналитики.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на обновленные прайс-листы сообщило о решении руководства российского концерна «АвтоВАЗ» поднять цены на Lada Niva Travel. В августе отпускная стоимость этого внедорожника повысилась на 3,5 процента и достигла отметки в 1,3 миллиона рублей. В этом семействе также выросли цены на Lada Niva Bronto — плюс 2 процента, до 1,44 миллиона рублей.

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