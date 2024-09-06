Chery Tiggo 4 Pro вместе с дизайном сменит еще и имя

Правда, новое название пока заявлено только для одной страны. Ожидается, что там кроссовер предложат с бензиновым турбомотором.

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Южноафриканское подразделение Chery только что анонсировало компактный паркетник Tiggo Cross, объявив его новой моделью. Сама компания пока распространила лишь два изображения. Впрочем, кроссовер уже показывали «живьем» на местном автомобильном фестивале, да и по фирменным картинкам понятно, что пятидверка не разработана с нуля: другое название в ЮАР присвоили в очередной раз модернизированному Chery Tiggo 4 Pro.

Отметим, на остальных рынках кроссовер сохранит свое имя. К слову, в Китае и некоторых других странах он известен как Tiggo 5x. Ну и еще добавим, что в ЮАР кроссовер Tiggo 4 Pro тоже присутствует – в дореформенном виде. А в пресс-релизе Chery South Africa говорится о том, что Tiggo Cross займет нишу между этой моделью и старшим паркетником Tiggo 7 Pro. Видимо, старую «четверку» там с продаж снимать пока не планируют – этим и можно объяснить новое название.

Как бы то ни было, внешность Chery Tiggo Cross/Tiggo 4 Pro выполнена в стиле упомянутой «семерки»: младшему паркетнику достались похожие фары. Еще заменили бамперы, радиаторную решетку и фонари, в задних стойках крыши появились стеклянные секции.

Интерьер же сделали, как у актуального российского Chery Tiggo 4 Pro (в Китае такое оформление тоже предусмотрено) – внутри установлены табло и сенсорный блок управления «климатом». Но есть и отличия: например, у машин для стран с левосторонним движением селектор коробки расположен по центру тоннеля (с правосторонним – ближе к водителю).

По предварительным данным, в ЮАР Chery Tiggo Cross предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 147 л.с. и роботизированной коробкой. Аналогичная пара там положена и нынешнему Chery Tiggo 4 Pro, но после запуска переименованной модели дореформенный паркетник ее лишится: ему оставят атмосферник 1.5 (113 л.с.), который сочетается с механикой или вариатором. Привод в любом случае только передний.

В Южной Африке старт продаж Chery Tiggo Cross намечен на ноябрь, цены объявят ближе к этой дате. Под родным именем рестайлинговый паркетник полностью раскроется раньше: с 16 сентября на него начнут принимать заказы в Австралии. Ну а до России Chery Tiggo 4 Pro с таким дизайном, вероятно, доберется в следующем году.