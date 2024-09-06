«Белшина» оснастила покрышки ультравысокопрочным металлокордом. При производстве абсолютно всех моделей легковых шин, как сообщает пресс-служба ОАО «Белшина», отныне применяется только ультравысокопрочный металлический корд — это важное преимущество, так как обычно металлокорд применяется для грузовых моделей.

© Quto.ru

В компании отмечают, что эти нововведения помогут снизить массу покрышек на 3%, снизить расход топлива автомобиля — на 2,5%, а также повысить долговечность шин, плюс уменьшить динамические нагрузки на элементы автомобильной подвески.

А ещё компания «Белшина» хочет бросить вызов компаниям Continental, Michelin и Nokian: бобруйский производитель планирует расширить гамму выпускаемых моделей за счёт продуктов премиум-класса под брендом Artmotion PREMIUM.

Кстати, эксперты выяснили, почему покрышки белорусской марки имеют очень «волосатый» протектор. Покупатели опасаются, что резиновые «волосы» проектора нужно самостоятельно состригать.

Между тем, в России стремительно выросли цены на автомобильные шины. Маркетинговое агентство НАПИ сообщило, что за месяц — с июля по август 2024 года — поднялась стоимость автомобильных покрышек.