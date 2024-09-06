BMW M4 CS будет выпущен ограниченным тиражом в 1700 автомобилей

M4 CS был представлен в начале мая, а в сентябре 2024 года испанское подразделение BMW сообщила, что будет произведено всего 1700 экземпляров заряженного купе. Завод в Дингольфинге (Германия) начал выпуск M4 CS с июля.

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В Испании будет продано 25 экземпляров по цене 193 100 евро. В Германии M4 CS продается по цене от 160 000 евро. В Соединенных Штатах, можно приобрести самый мощный полноприводный G82 за 124 675 долларов. По текущему курсу это €112 795. В семействе моделей Competition Sport уже на подходе пополнение.

В 2025 году планируется выпуск M2 CS и M3 CS Touring, но в США будет продаваться только первая. Обе модели будут также выпущены ограниченным тиражом. Из всех упомянутых автомобилей CS только M2 будет заднеприводным. При этом G87, по слухам, получит xDrive в 2026 году. M5 Sedan и M5 Touring только планируются к выпуску, так что пройдет некоторое время, прежде чем BMW сделает их CS.

Это еще не подтверждено, но нет причин, по которым у моделей G90 и G99 не должно появится заряженых версий. Так как старое поколение F90 получило версию CS с самым мощным двигателем внутреннего сгорания в истории BMW. В идеале, M5 CS получит карбоновые передние ковшеобразные сиденья, которых нет у обычных моделей, даже в качестве опции.