Названы пять новых моделей Hyundai и Kia дешевле 2,5 млн рублей

В настоящее время на российском автомобильном рынке можно приобрести новые модели, стоимостью до 2 500 000 рублей таких автомобильных брендов как Hyundai и Kia.

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Так, кроссовер Kia Soul, сборка которого до 2022 года осуществлялась на российском автомобильном заводе «Автотор», в настоящее время ввозится в нашу страну путем параллельного импорта, его можно приобрести по цене от 2 240 000 до 2 400 000 рублей. Но есть одно но, автомобили 2022 года выпуска, при этом не имеют пробега.

Kia Soul приводит в движение 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 132 лошадиные силы, привод передний, трансмиссия шестиступенчатая автоматическая.

Еще одной моделью, производитель которой официально покинул российский рынок, является Hyundai Mufasa стоимостью в 2 356 000 рублей. В движение Hyundai Mufasa приводит 2,0-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 160 лошадиных сил.

Еще одна модель, это Kia Seltos, которую можно приобрести по цене от 2 440 000 рублей. В настоящее время Kia Seltos предлагается с силовым агрегатом объемом 2,0-литра мощностью 115 лошадиных сил. При этом автомобили доступны как 2022 года выпуска без пробега, так и версии 2024 года, которые не имеют отличия ни в цене, ни в техническом оснащении.

Hyundai Elantra VII реализуется на российском автомобильном рынке по цене от 2 100 000 до 2 500 000 рублей. Данная модель оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 115 лошадиных сил, привод предусмотрен только передний.

Еще одной моделью, которая поставляется путем параллельно импорта на российский рынок выступает Kia K3, оцененная в сумму от 2 000 000 до 2 650 000 рублей. Kia K3 оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 115 лошадиных сил, трансмиссия вариаторная.