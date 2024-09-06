Эксперт назвал перспективным открытие в РФ производств китайских электрокаров

Филиалы китайских автоконцернов, производящих электромобили для развивающихся стран, могут открыться в России при условии, что компаниям будет выгодна разница между себестоимостью и ценой продажи транспорта, собранного в РФ. Об этом рассказал ТАСС на полях ВЭФ ректор Ляонинского университета, член Международной экономической ассоциации ООН (IEA), вице-президент Китайского общества мировой экономики Юй Мяоцзе.

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"Сейчас китайские электромобили продаются везде, особенно в развивающихся странах, они популярны. Китайские фирмы будут открывать филиалы в России, если фирмы решат, что им удастся обеспечить правильный уровень цен. Если Россия приветствует это, то данную перспективу можно рассматривать. Когда страна развивается до определенного этапа, она будет не только экспортировать, но и осуществлять прямые инвестиции за границу. Экспорт и инвестиции дополняют друг друга", - сказал ректор.

Он напомнил, что подобные процессы наблюдались в КНР 40-50 лет назад, когда предприятия из других стран начали инвестировать в китайское производство.

Ректор отметил, что в 2023 году торговый оборот между Россией и Китаем достиг $230 млрд, и это, вероятно, не предел. По его словам, перспективна не только коммерческая, но и сервисная торговля в таких сферах как образование, туризм и транспортировка.