Tesla анонсировала запуск автопилота в Китае

Американская компания Tesla анонсировала запуск функции автопилота в Китае. Об этом сообщается в официальном акканте Tesla AI в X.

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5 сентября сотрудники команды Tesla AI опубликовали в своем блоге дорожную карту. В ней сообщалось, что в первом квартале 2025 года функция автопилота Full Self-Driving (FSD) будет доступна пользователям из Китая. Также в фирме пообещали запустить FSD в Европе в те же сроки.

Представители Tesla уточнили, что сроки запуска новых функций связаны с одобрение местных регулирующих органов. При этом неизвестно, получила ли корпорация предварительное разрешение на запуск автопилота или только собирается договориться об этом с властями.

Информацию о запуске автопилота в Китае в конце мая подтверждали источники Reuters. Tesla крайне заинтересована в развитии технологии в этом регионе, так как Китай является вторым по величине рынком для компании. В том числе для обсуждения запуска глава Tesla Илон Маск совершил свой «внезапный» визит в Китай.

В конце июня представители китайского автопроизводителя Xpeng назвали препятствие для работы автопилота Tesla. По словам специалистов, машины конкуренты не адаптированы для движения по дорогам с большим количеством электрических скутеров и велосипедов.