Эксперт рассказал, как грамотно выбрать Toyota RAV4 с пробегом

Эксперт журнала "ЗР" Сергей Зиновьев рассказал о слабых и сильных местах Toyota RAV4 с пробегом, который можно купить в ценовой категории до 1.9 млн рублей.

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По мнению эксперта, до 120-150 тысяч км RAV4 не требует ремонтов и обходится плановым ТО. За 1.6 млн рублей продают автомобили возрастом 9-11 лет с пробегами около 100 тысяч км, привод за эти деньги будет передним, а мотор - двухлитровый "атмосферник".

"Атмосферный мотор 3ZR-FE 2.0 (146 л. с.) - спокойный, поршневая группа стойкая. Замена водяной помпы и фазовращателей назревают после 120 тысяч км. После 150 тысяч - локальная переборка с заменой прокладок, привода ГРМ, иногда поршневых колец", - характеризует агрегат Зиновьев.

Для вариатора К111/К112 характерны все особенности данного типа трансмиссии, и сложно понять, в каком состоянии находится "коробка". В паре с двухлитровым мотором может сочетаться и МКП - лучше выбирать версию с ней.

Альтернативой Toyota RAV4 может стать кросс-купе Renault Arkana.