Автоэксперт развеял три мифа о бензине, в которые многие верят

Многие представления наших водителей об автомобильном топливе сформировались еще в советские времена, кто-то черпает ложные сведения о горючем из интернет-форумов, а кто-то ориентируется на мнения диванных экспертов. Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов развеял "Российской газете" три мифа о бензине, в которые многие верят.

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1. Зависит ли качество бензина от октанового числа?

"Октановое число - это всего лишь один из показателей качества бензина, который определяет его устойчивость к детонации. Высокое октановое число означает, что бензин более устойчив к детонации.

Стоит перечислить и другие, не менее важные показатели качества бензина. Например, состав, чистота (бензин должен быть очищен от примесей, которые могут снизить его качество и вызвать проблемы с двигателем), температура кипения (бензин с подходящей температурой кипения обеспечивает оптимальное испарение и горение).

2) Можно ли проверить качество бензина по цвету?

Нет, цвет бензина не является надежным показателем и гарантией его качества. Цвет может варьироваться в зависимости от ряда факторов - в том числе, процесса производства, от хранения (длительное хранение может также привести к изменению цвета бензина).

К примеру, бензин может быть окрашен в яркий цвет, но иметь при этом низкое качество из-за других факторов - таких, как наличие примесей или некачественные добавки.

Некоторые цвета могут указывать на проблемы. Например, мутный или темный цвет бензина может говорить о загрязнении или о наличии воды.

Таким образом, не стоит полагаться лишь на цвет. Чтобы проверить качество бензина, необходимо обратиться к сертификатам качества и доверять только проверенным заправочным станциям с хорошей репутацией.

3) Правда ли, что смешивание бензинов чревато расслоением смеси?

Смешивание бензинов с разными октановыми числами может привести к расслоению смеси, но не всегда вероятность этого велика (например, расслоения может и не произойти, если разница в октановых числах небольшая).

При этом крайне не рекомендую производить смешивание бензинов, так как это рискованная мера, способная в ряде случаев навредить компонентам автомобиля и привести к проблемам с работой двигателя, повышенному износу, а также увеличению расхода топлива.

При выборе бензина всегда необходимо следовать рекомендациям производителя автомобиля", - отметил специалист.