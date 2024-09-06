Гибридный кроссовер Wey 07 готов к старту продаж в России: объявлена цена

Продажи стартуют 7 октября, но уже с 13 сентября модель будет доступна для предварительного заказа по цене 6 799 000 рублей. Wey 07, который станет конкурентом Li L9, это параллельный гибрид, у которого ДВС связан с колесами, а помогают ему два электромотора. Пиковая отдача агрегатов достигает 517 лошадиных сил, заявленный расход топлива в смешанном цикле — 0,7 литра на 100 километров, а общий запас хода — 1140 километров (по циклу NEDC).

О том, что модельная линейка марки Wey, которая принадлежит Great Wall Motors, разрастется в России, стало известно еще весной этого года. К кроссоверу Wey 05, вышедшему на рынок в феврале, уже в ближайший месяц присоединится более крупный (и мощный!) 07. В длину «семерка» растянулась на 5,15 метра против 5,2 метра у Li 09, а колесная база составляет 3,05 метра (у L9 — 3,1 метра). У Wey 07 колеса диаметром 20 дюймов, 180-миллиметровый дорожный просвет и вместительный багажник объемом 239–1040 литров.

© GWM

© GWM

Что касается силовой установки, то она состоит из 1,5-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 150 лошадиных сил, который не только заряжает батарею, но и передает крутящий момент на переднюю ось. Помимо ДВС есть и два электромотора на 95 и 109 лошадиных сил: первый интегрирован в двухступенчатую трансмиссию и расположен под капотом, второй установлен на задней оси и, в зависимости от скоростных, дорожных или погодных условий, активирует полноприводный режим.

Емкость литий-ионной аккумуляторной батареи CATL — 42,5 киловатт-часа. Запас хода на электричестве — 201 километр, комбинированный — 1140 километров. Быстрая зарядка с помощью порта GB/T с нуля до 80 процентов займет 25 минут, а медленная до 100 процентов — 6,5 часа.

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Новому кроссоверу обещаны функция активного шумоподавления, дополнительная шумоизоляция моторного отсека, заднего подрамника и элементов подвески. В салоне — три ряда на шесть мест, сиденья отделаны кожей «наппа», а водительское кресло и кресло переднего пассажира оснащены электрорегулировками в 12 направлениях. Есть функции массажа, подогрева и вентиляции. Также упоминаются 14-дюймовый экран мультимедийной системы, 25-дюймовый проекционный дисплей и акустическая система с 16 динамиками. В GWM заявляют, что Wey 07 адаптирован к российским условиям эксплуатации, полностью русифицирован и оснащен зимним пакетом.

Будут у 07 и 22 высокоточных датчика и камеры, обеспечивающие работу всевозможных помощников, а также шесть подушек безопасности с боковыми шторками, которые гарантируют защиту всех пассажиров, в том числе и на третьем ряду.

Помимо кроссоверов, в России ждут и минивэн Wey. Модель, принадлежащая к сегменту MPV, в арсенале у компании всего одна, это Alpine, которую ранее сфотографировали на территории тульского завода Haval (также входит в Great Wall). В Китае у Alpine есть семи- и шестиместная версии с несколькими вариантами гибридных силовых установок.

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