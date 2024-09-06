В Белоруссии рекордно подешевел кроссовер Haval Jolion

В Белоруссии кроссовер Haval Jolion можно купить за 1 800 000 рублей. Для сравнения, в России самый доступный вариант модели со 143-сильным 1,5-литровым мотором, механической коробкой передач и передним приводом стоит от 1 999 000 ₽. Таким образом, у наших соседей автомобиль предлагается на 200 000 дешевле.

Надо заметить, что довольно существенная разница по ценам есть во всех комплектациях. Например, флагманский вариант со 150-сильным двигателем, роботизированной преселективной коробкой и системой полного привода белорусские дилеры сейчас отдают по цене 2 417 000 рублей.

В автосалонах российский продавцов за топовое исполнение Tech+ просят заметно больше — от 2 799 000 рублей. В этом случае разница достигает почти 400 000! С чем это связано, собеседники редакции не смогли пояснить, но отметили, что белее низкие цены начали действовать со второго сентября.

Между тем, в России за минувшую неделю было продано рекордное число кроссоверов Haval Jolion. За 35-ю неделю года (с 26 августа по 1 сентября) в нашей стране было продано 2 510 экземпляров этой модели.