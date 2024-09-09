Представлен абсолютно новый Nissan Patrol с «атмосферником»

Абсолютно новый Nissan Patrol: базовая версия с «атмосферником». На арабском официальном сайте появились фотографии и характеристики самого простого внедорожника в кузове Y63. Такой Nissan Patrol полагается не всем, но и стоит дешевле: всего 240 тысяч дирхамов (65 тысяч долларов). Начинка оригинальная: с безнаддувным 3,8-литровым V6 (316 сил, 386 Нм) сочетается 9-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

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Абсолютно новый Nissan Patrol дебютировал на минувшей неделе, но пресс-служба по традиции показала только богатые комплектации и сфокусировалась на 3,5-литровом турбомоторе V6. Однако базовый внедорожник тоже заслуживает внимания: у него 18-дюймовые диски, шины с высоким профилем, чёрный тканевый салон, а кожей обшит только руль.

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Впрочем, даже «в базе» есть полностью светодиодная оптика, информационно-развлекательный комплекс с парой 12,3-дюймовых экранов, трёхзонный климат- и круиз-контроль, передние кресла с электрорегулировками, три ряда сидений, аудиосистема с шестью динамиками, блокировка заднего дифференциала, парктроники «по кругу», передние и боковые подушки безопасности, шторки и даже коленный аирбэг.

Атмосферный Nissan Patrol предложат только в странах Персидского залива. На Ближнем Востоке поставки начнутся 1 ноября, и этот рынок станет приоритетным. Самый дорогой внедорожник в арабских странах стоит под 400 тысяч дирхамов (109 тысяч долларов). Кстати, классический Nissan Patrol Safari позапрошлого поколения в этом регионе тоже продаётся.