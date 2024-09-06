Chery рассказала, когда начнутся продажи Tiggo 9 в России

Марка Chery провела презентацию нового кроссовера Tiggo 9, который займёт место флагмана в российской модельной линейке.

Презентация в основном была посвящена дизайну новинки и разговорам о том, какими вещами вдохновлялись дизайнеры при создании облика. Но важно другое: получено подтверждение, что российский Tiggo 9 - это китайский Tiggo 8L.

Поэтому технические характеристики уже известны, их "РГ" публиковала ранее. Габариты кроссовера: 4795 х 1930 х 1729 мм, колёсная база - 2770 мм.

В движение Tiggo 8L приводится двухлитровым турбомотором мощностью 254 л.с. и 8-диапазонной АКП собственной разработки Chery. Привод может быть как передним, так и полным.

В салоне произошли значительные метаморфозы: всё управление теперь сконцентрировано в мультимедиа с тачскрином диагональю 15,6 дюйма. У основания тоннеля - беспроводная зарядка под два устройства, за ней расположен селектор выбора режима движения и два подстаканника. Бокс-подлокотник раскрывается, как книжка. Салон - 5 и 7 мест.

В КНР стоимость Chery Tiggo 8L начинается от 130 тысяч юаней (1,63 млн рублей). Продажи модели в России начнутся до конца 2024 года, цена пока не объявлена, но вряд ли она будет ниже 3,5 млн рублей, так как стоимость Tiggo 8 Pro Max стартует от 3,2 млн рублей (без учёта акций).