BYD показала кроссовер, который может проехать две тыс. км на одной заправке

Китайский автопроизводитель BYD опубликовал изображение нового кроссовера Sea Lion 05 с гибридной силовой установкой, сообщает Autohome.

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Дизайнеры при разработке облика нового кроссовера были вдохновлены морской тематикой. Визуальная связь с морем прослеживается в дизайне радиаторной решетки и переднего бампера. Рисунок фар автомобиля перекликается со стилем оформления всей передней части.

Кроссовер с длиной 4710 мм и колесной базой 2712 мм получит гибридную силовую установку пятого поколения, которую BYD представила в мае 2024 года. Автомобиль оснащен бензиновым мотором 1.5 мощностью 100 л.с. и электродвигателем.

Гибридная трансмиссия пятого поколения от BYD отличается увеличенным запасом хода. Во время ее презентации в мае было заявлено, что с ней автомобиль может проехать без остановки более 2 тыс. км с полным баком бензина и заряженной батареей.

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