Продажи новых легких коммерческих автомобилей повторили рекорд апреля. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в августе в России было продано 9 374 новых легких коммерческих автомобиля (LCV), что в точности повторяет апрельские продажи, когда было реализовано такое же количество машин. И пока эти цифры — максимальные за год.

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В рейтинге продаж брендов лидирует российский GAZ, которому принадлежит 50,1% проданных машин — 4 698 единиц. Следом идут три отечественные марки — УАЗ (1 379), Sollers (1 168) и LADA (1 022). В разы меньше было продано машин китайского производителя Dongfeng — 225 единиц. Он и замыкает пятёрку лидеров. В модельном рейтинге продаж новых легких коммерческих автомобилей лидирует GAZ Gazelle NEXT, чья доля в августе составила 31%.

Таким образом, за восемь месяцев этого года в России было продано 66 479 единиц легкой коммерческой техники, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Накануне стало известно, что в августе россияне купили рекордное за 3,5 года количество машин — 148 300. Продажи августа на 9% превысили показатели июля этого года, когда было продано 136 200 машин, и на 35% — продажи августа прошлого года (109 800 единиц). Эксперты утверждают, что это наибольший показатель за последние 40 месяцев.