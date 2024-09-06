Таксисты сравнили качество европейских и китайских машин

Эксперт Попков: Износ машин в таксопарках РФ к концу года вырастет с 40 до 60%.

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Износ автомобилей в таксопарках России достигнет критического уровня к концу этого года, полагает заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. По его словам, текущий уровень износа составляет около 40%, но этот показатель может вырасти до 60%.

Попков подчеркивает, что китайские машины менее надежны, чем их европейские или корейские аналоги. Если раньше автомобили из таксопарков могли преодолеть 250 тысяч километров, то нынешние зачастую выходят из строя уже после 150 тысяч. Доля китайских автомобилей в российском такси неуклонно растет начиная с 2023 года, когда многие европейские производители объявили о выходе с рынка. Она поднялась с 3 до 30%. Самым популярным автомобилем стал Chery Tiggo 4, который пришел на смену исчезнувшему с рынка Hyundai Solaris. Если ситуация не изменится, то частота необходимого ремонта возрастет, что скажется на качестве услуг и тарифах.

Ремонтные работы станут более сложными и затратными, что ляжет дополнительным бременем на владельцев таксопарков и водителей. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выражает более оптимистичный взгляд на ситуацию, утверждая, что списывать китайские автомобили в утиль пока рано. Некоторые из них демонстрируют хорошие результаты даже при большом пробеге. По его мнению, таксопарки должны будут перейти к «селекции» моделей, выбирая наиболее надежные и долговечные машины, чтобы при обновлении акцентировать внимание именно на них. Тем не менее, эксперт признает, что рост цен на такси уже не за горами.