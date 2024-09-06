В России замечен в продаже новый кроссовер Ford Edge

В России появился в продаже новый кроссовер Ford Edge за 5,95 млн рублей.

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Дилер привез в Россию американский кроссовер Ford Edge актуального третьего поколения по цене 5 950 000 руб. Автомобиль предлагают в версии с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с., АКП.

Привод полный. Edge – это среднеразмерный кроссовер, третье поколение которого выпускается в Китае на совместном заводе Changan и Ford. Актуальное поколение вышло в продажу в 2023 году. Автомобиль сильно отличается внешне от предыдущей версии кроссовера, 2015 года. О

н получил все современные функции, которые есть и у других моделей Ford. Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.