Популярность отечественных автомобилей продолжает расти

Россияне пересаживаются на ВАЗ: отечественные авто возглавили рейтинг вторичного рынка
Отечественные автомобили стали самыми востребованными на вторичном рынке по итогам августа. К такому выводу пришли специалисты «Авито Авто».
Топ популярных марок возглавил ВАЗ (Лада) с долей спроса 26,8%. Второе место заняла Toyota с результатом 6,9%. На третьей строчке оказались «корейцы» Hyundai, доля спроса которых составила 5,6%.
В топ-5 также вошли Kia и Volkswagen. Наибольший рост среди автобрендов по количеству предложений за год показала Toyota — 39,4%.
Среди моделей б/у авто наибольшим спросом пользовалась Лада Приора. На ее долю в общем спросе пришлось 4,1%. Второе место заняла Лада Гранта — 3%. Замкнула тройку еще одна отечественная модель — Лада Самара с результатом 2,8%. На четвертой и пятой строчке оказались «Жигули» и Hyundai Solaris, на долю которых пришлось по 2%.
В топ-3 по числу предложений вошли:
Лада Гранта;Лада Приора;«Форд Фокус».
Наибольший рост по числу предложений за год (63,3%), показала «Лада Гранта».
По результатам исследования средняя стоимость подержанной машины в августе составила 950 тыс. рублей, сообщает «Газета.Ru».
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Автор: Елена Сапунова