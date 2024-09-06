Porsche Taycan Turbo S получил уникальный цвет кузова, который разрабатывали год

Компания Porsche показала уникальный Taycan Turbo S с градиентным кузовом. Электрокар с приставкой Celestial Jade создан специалистами отделений Sonderwunsch, Porsche Asia Pacific и Porsche Exclusive Manufaktur и «демонстрирует яркость и новаторство Юго-Восточной Азии». Процесс окраски машины разрабатывали около года, наносили градиент 80 часов. Помимо особого цвета, Taycan также получил логотипы в духе мифической химеры Лунма.

© Motor.ru

Как и все штучные проекты, Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade создан в рамках программы индпошива Sonderwunsch. Над машиной работала команда отделения Porsche Asia Pacific, а также дизайнеры и колористы из Porsche Exclusive Manufaktur. Их задачей было продемонстрировать яркость и новаторство Юго-Восточной Азии, потому электрокару досталась не только необычная расцветка, но и уникальные стилистические решения.

© Porsche

На создание градиентного перехода авторов вдохновил минерал нефрит, символ благополучия, богатства и удачи. Впервые были использованы два колера с эффектом Chromaflair: Urban Bamboo и Shifting Carbon. Их верхний слой представляет собой тонкую пленку с «чешуйками» в 50 раз тоньше человеческого волоса, меняющими цвет в зависимости от освещенности и угла обзора. Итоговый оттенок зависит от преломляющих свойств «чешуек», поэтому размер каждой нужно выдержать с точностью до нескольких атомов.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Разработка процесса окраски и подготовка заняли около года. Наносили градиент вручную, в течение 80 часов. К тому же для Taycan Turbo S Celestial Jade придумали логотипы в стиле Лунма — лошади-дракона, которая является одним из наиболее знаменитых химерических мотивов китайской мифологии. Всё это было сделано не просто так, а с глубоким смыслом: по восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона, а слово «тайкан», имеющее турецкие корни, означает «жеребенок».

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Зарезервированный за Turbo-версиями декор цвета Turbonite в Taycan Turbo S Celestial Jade заменили на лакированное углеволокно. Для отделки салона использовали два вида кожи: стандартную серую Slate Grey и доступную по программе Leather to Sample темно-зеленую Englishgreen. Силовая установка и характеристики остались прежними: 952 лошадиные силы, 1110 Нм крутящего момент, разгон до ста за 2,4 секунды и дальность хода до 634 километров. Электрокар некоторое время будут экспонировать в разных локациях, а в 2025-м продадут на благотворительном аукционе.