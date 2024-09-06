Новый Geely Atlas Cool уже появился в России

В модельной линейке Geely в КНР есть два "Атласа": тот, который представлен у нас - Boyue L, а также укороченная версия без приставки L, известная также как Atlas Cool. Последний готовится к старту на российском рынке.

Geeely Atlas Cool короче "Атласа" на 160 мм короче, на 35 мм уже и на 55 мм ниже Geely Atlas, размер колёсной базы - 2701 мм, у обычного "Атласа" - на 76 мм больше. В иерархии модельного ряда он расположен выше Geely Coolray и под Atlas.

На родине Atlas Cool продаётся с мотором 1.5 литра мощностью 181 л.с. и "роботом", привод - передний.

Новинку сфотографировали в Москве, снимки публикует канал "Китайские автомобили", отмечая, что в России Geely Atlas Cool, скорее всего, получит другое название. Сотрудники одного из дилерских центров, возле которого был припаркован авто, сообщили, что старт продаж кроссовера "не за горами".

В России Geely Coolray стоит 2 640 000 рублей, Geely Atlas можно купить начиная от 3,23 млн рублей. В Китае Geely Atlas Cool продают по цене 93-126 тысяч юаней (1,16-1,58 млн рублей), учитывая это и ценовое позиционирование "Кулрея" и "Атласа", новинка может стоить 2,9-3 млн рублей.