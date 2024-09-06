В Норвегии установлен мировой рекорд по продажам электромобилей

Норвежцы купили рекордное количество электромобилей. В августе доля «зеленых» машин в общем объеме продаж составила 94 процента — и это новый мировой рекорд. По итогам восьми месяцев 2024 года доля электрокаров составил 87 процентов. Среди бестселлеров в Норвегии, помимо лидирующей с большим отрывом от конкурентов Tesla Model Y, представлены Volvo EX30, Skoda Enyaq, Volkkswagen ID.4 и Audi Q4 e-tron. Об этом пишет Carscoops со ссылкой на данные Дорожной федерации Норвегии (OFB).

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За в последний месяц лета в Норвегии поставили на учет 11 114 новых автомобилей, из которых 10 480 — полностью электрические, а еще 410 — с гибридными силовыми установками. То есть обычные машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания выбрали всего две сотни норвежцев. А января по август реализовали 78 832 автомобиля, 68 435 из которых электрические.

Самой продаваемой «зеленой» моделью на местном рынке остается Tesla Model Y, доля которой в августе достигла 19 процентов. Норвежцы в августе поставили на учет 2107 экземпляров Model Y, 932 кроссовера Volvo EX30 (8,4 процента), 720 чешских Skoda Enyaq, 884 штуки Volkswagen ID.4, а также Toyota bZ4X (526 единиц), Audi Q4 e-tron (369 единиц) и Tesla Model 3 (367 единиц).

Рост доли электромобилей и подключаемых гибридов в Норвегии обеспечивают налоговые и парковочные льготы для владельцев таких машин, а также возможность использовать выделенные полосы. Кроме того, в стране развитая инфраструктура и сеть зарядных станций. Наконец, большую долю электричества вырабатывают экологически чистые гидроэлектростанции — рост потребления энергии не увеличивает выбросы в атмосферу за счет повышенной генерации.

Тем временем спрос на электрокары в Европе начала снижаться, и многие автопроизводители уже скорректировали свои стратегии электрификации. Ранее сообщалось, что доля «батарейного» транспорта в Германии, крупнейшем автомобильном рынке ЕС, за год снизилась с 20 процентов до 12,9 процента. Снижается и доля проданных «батарейных» машин в Швеции и Швейцарии — примерно 15−19 процентов продаж.