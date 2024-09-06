Как купить годовалую иномарку за 1 350 000 рублей

«АвтоВзгляд» перечислил особенности подержанных Kaiyi E5. Как сообщает издание, подержанный седан 2023 года выпуска вполне реально приобрести по ценам от 1 350 000 до 1 850 000 рублей. Притом автомобили отличаются минимальными пробегами, отличным состоянием и неплохим оснащением.

© Quto.ru

«Kaiyi E5 представляют собой привлекательное предложение на рынке седанов C-класса, особенно для тех, кто ищет современный автомобиль по конкурентоспособной цене и с хорошими техническими характеристиками», — рассказала порталу «АвтоВзгляд» представитель ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

А минусы этой модель — небольшой дорожный просвет и недостаточная шумоизоляция. В целом эксперт рекомендует этот вариант, но при условии, что машина будет иметь безаварийное прошлое. В любом случае, это будет, пожалуй, самый доступный вариант среди представителей этого класса.

И продолжая тему автомобильного секонд-хенда. Оказывается, в России подешевели подержанные китайские кроссоверы. Такой вывод сделала редакция журнала 110KM.RU, изучив собственную базу объявлений.