Первый электрический Mercedes-Maybach представлен в Индии

Mercedes-Benz вывела на рынок Индии свой первый электрический люксовый внедорожник — Maybach EQS, стоимость которого составляет 22,5 млн рупий. Этот роскошный электромобиль объединяет стиль Maybach с передовыми технологиями электромобилей, сообщает 32cars.ru.

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Экстерьер отличается фирменной «водопадной» решеткой и элегантной двухцветной окраской кузова, подчеркивающей эксклюзивность модели. Внутри Maybach EQS предлагает ультрасовременные технологии, включая MBUX Hyperscreen, кожаные сиденья с массажем и развлекательные системы для задних пассажиров.

Электромобиль оснащен батареей на 122 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 611 км. Мощность в 658 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 4,4 секунды делают его не только роскошным, но и высокопроизводительным автомобилем.