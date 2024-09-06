Вспоминаем Engerauto Topazzio из Бразилии – пикап, седан и хэтчбек в одном лице

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Сложно поверить, что этот автомобиль построен на базе пикапа! Он выглядит как творение швейцарского автомобильного сюрреалиста Франко Сбарро. Автомобиль с кузовом, тип которого определить не так просто, называется Engerauto Topazzio и был создан в Бразилии.

В его основе лежит пикап Engerauto Pampa Duo, который был пикапом Ford Pampa с двойной кабиной. Сам пикап представлял собой смесь несочетаемых деталей: частично Renault, частично Ford и частично VW. Topazzio же получился ещё более странным.

По сути, это был пикап с двухрядной кабиной, но, заменив заднюю часть крыши, он мог превратиться в седан или фастбэк.

Крышка, имитирующая хэтчбек, имела огромной заднее окно, расположенное под большим наклоном, которая должна была придать внешности Topazzio задуманную спортивность. Но, несмотря на турбонаддув, превращению пикапа в спортивный автомобиль мешала типичная для пикапа задняя зависимая подвеска.

Кроме сменных задних панелей, Topazzio имел ряд других любопытных решений: запасное колесо под полом кузова, инструменты и домкрат размещены внутри левого переднего крыла с доступом из моторного отсека, съемные задние сиденья, фиксируемые липучками, передняя панель (формованная из волокна) с цифровыми приборами.

Задние окна в форме крыла чайки позволяли быстро кинуть вещи на задний ряд сидений. Но их также можно было снять, превратив автомобиль в полукабриолет. Несмотря на довольно внушительные размеры автомобиля, на заднем ряду могли разместиться лишь дети.

И да, это был серийный автомобиль! Правда, он стоил вдвое дороже обычного Pampa и был не очень популярен. Выпуск продолжался всего два года.

Компания Engerauto была создана в конце 1983 года как дочернее предприятие Companhia Santo Amaro de Automóveis — компании, основанной в 1959 году и на протяжении многих лет являвшейся основным дилером Ford в Сан-Паулу и одним из крупнейших в стране. Новая компания под названием Engenharia e Comércio de Automóveis Ltda стремилась производить специальные автомобили, представляющие собой модифицированные модели Ford.