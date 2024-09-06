Растерявший популярность минивэн Wuling Hongguang стал электромобилем

Работающая в сегменте лоукост китайская марка Wuling выводит запускает в продажу электрическую версию своего дешёвого минивэна Wuling Hongguang, который в прошлом десятилетии был абсолютным бестселлером китайского авторынка.

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Марка Wuling, напомним, принадлежит совместному предприятию SAIC-GM, благодаря экстенсивному модельному ряду она стабильно входит в десятку самых популярных автомобильных марок в Китае: с января по июль текущего года она, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала 341 288 машин (-4% по сравнению с АППГ).

До 2018 года дешёвый минивэн Wuling Hongguang на протяжении пяти лет был самым продаваемым новым автомобилем в Китае, на пике популярности в 2014 году он разошёлся тиражом более 750 000 экземпляров! В 2018 году дебютировал Hongguang второго поколения, известный сегодня как Hongguang S, но он лишь мечтает о славе своего предшественника: с января по июль текущего года продано 49 094 шт. (-31%). При этом «первый» Hongguang остался в строю — он теперь называется Hongguang C, а ещё в семействе Hongguang сегодня есть самый дешёвый в гамме минивэн Hongguang V, кроссвэн Hongguang S3 и самый большой в гамме минивэн Hongguang Plus. На этой неделе семейство пополнил электрический Hongguang EV.

Wuling Hongguang EV также прост, если не сказать примитивен, как и другие члены этого семейства: голенький округлый кузов не имеет декора, 14-дюймовые штампованные колёса не прикрыты колпаками. Передняя подвеска — пружинная типа McPherson, а сзади установлен неразрезной мост на рессорах и к нему вместе с одноступенчатым редуктором пристыкован единственный электромотор с максимальной отдачей в 75 кВт (102 л.с.) и 180 Нм. Максимальная скорость — 135 км/ч.

Ёмкость вмонтированной в пол литий-железо-фосфатной батареи — 32,6 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 300 км по циклу CLTC. В будущем обещана более дальнобойная версия. Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные. Снаряженная масса — 1275 кг, допустимая полная масса — 1850 кг. Габаритная длина Wuling Hongguang EV — 4515 мм, ширина — 1725 мм, высота — 1790 мм, колёсная база — 2850 мм.

Салон рассчитан на пять либо шесть седоков, у шестиместной версии во втором и третьем рядах установлены однотипные двухместные диванчики без подголовников. Отделка салона откровенно бедная, в задней части много голого металла. Электрические стеклоподъёмники положены только передним дверям, задние — «на вёслах». В базовой комплектации за 69 800 юаней (873 000 рублей в переводе по текущему курсу) нет подушек безопасности, но есть кондиционер и простенькая радиола с двумя динамиками.

В более дорогой комплектации за 72 800 юаней (911 000 рублей) электрическому минивэну положена водительская подушка безопасности, простенькая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и потолочные воздуховоды для пассажирской части салона.

Скудное оснащение объясняет доступные цены Wuling Hongguang EV, другие модели этого семейства если и богаче, то ненамного. Семейство Hongguang относится к так называемому красной линейке Wuling и имеет красные эмблемы — в основном это рабочие лошадки без лишних претензий. Модели с серебристыми эмблемами подороже, их дизайну и отделке SAIC-GM уделяет больше внимания, при этом они всё равно являются одними из самых доступных в Китае.