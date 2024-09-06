Производитель автомобильных компонентов JSS продает активы в РФ

Производитель автомобильных компонентов JSS принял решение о продаже активов в РФ. Стало известно о решении крупного поставщика рулей, ремней, подушек безопасности Joyson Safety Systems продать завод в Ульяновске компании MGC Group, которая ранее приобрела активы Magna.

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В JSS не комментируют появившуюся информацию.

В 2023 году выручка российского завода JSS выросла на 86,4% — до 3,88 миллиарда рублей, чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза — до 547,7 миллиона руб. Судя по отчётности, примерно 38% продаж пришлось на ремни, 31% — на рули, 26,6% — на подушки безопасности. Более 90% продукции в прошлом году было приобретено АвтоВАЗом, 4,5% — AGR Automotive Group (объединяет бывшие активы Hyundai и Volkswagen в России).

Ранее стало известно, что в России успешно импортозаместили свечи зажигания. С введением санкций многие западные бренды ушли с российского рынка. В том числе, концерн Bosch, который, кроме всего прочего, производил в России автокомпоненты. Принадлежавший ранее немецкому бренду завод в Энгельсе, как выяснилось, выпускает лучшие в стране свечи зажигания для автомобилей. В поисках качественных запчастей эксперты настоятельно рекомендуют переключиться на российских производителей, которые всё более конкурентоспособны.