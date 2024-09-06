Новые Audi S6 и S7 получили новую спецверсию Nardo Sport

У таких автомобилей немецкой марки есть изменения во внешности и интерьере, однако технику оставили прежней.

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У семейств Audi A6 и A7, в которые входят в том числе «заряженные» версии седана S6 и лифтбека S7, весьма скромные показатели продаж на американском рынке. Так, за первую половину текущего года A6 разошёлся здесь тиражом 4236 экземпляров, что на 20,3% больше, чем годом ранее. За тот же период выбор в пользу A7 сделали всего 737 американцев (на 13,9% меньше, чем в январе-июне 2023-го).

Теперь «штатное» подразделение бренда решило слегка подогреть интерес к «горячим» автомобилям 2025 модельного года с помощью новой спецверсии, которая получила название Nardo Sport. «Заряженные» седан и лифтбек получили кузов, окрашенный в серый цвет Nardo Grey, причём он дополнен чёрной крышей, корпусами наружных зеркал, созданными из углеволокна аналогичного цвета, а также тонированными фарами.

Ещё одной особенностью спецверсии моделей Audi стали новые оригинальные 21-дюймовые чёрные глянцевые колёсные диски. В списке отличий от «обычных» исполнений числятся и чёрные декоративные элементы, а также аналогичного цвета узнаваемый логотип в виде четырёх колец.

Изменения продолжаются внутри: Audi S6 и S7 Nardo Sport Special Edition могут похвалиться эксклюзивной кожаной отделкой в тёмно-серой цветовой гамме с малиново-красной строчкой. Эту схему дополнили такие же яркие ремни безопасности. Тёмно-серой кожей отделаны также внутренние части дверей, верхняя часть передней панели и центральная консоль. Кроме того, лифтбек S7 получил чёрную обивку потолка Dinamica.

Техника осталась без изменений, а значит Audi S6 и S7 Nardo Sport оснащаются прежним битурбомотором TFSI V6 объёмом 2,9 литра, отдача которого составляет 444 л.с., а максимальный крутящий момент – 559 Нм. Одной из главных особенностей этого двигателя является электронный компрессор, который помогает повышать давление наддува. Двигатель работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» и небольшой литий-ионной батареей.

В американском офисе компании отметили, что все версии Audi S6 и S7 2025 модельного года имеют систему адаптивного управления круиз-контролем, функцию распознавания дорожных знаков, а также синхронизированы с приложением Audi connect, которое позволяет владельцам удалённо запускать двигатель и загружать нужные сервисы непосредственно в мультимедийный интерфейс.

Сейчас Audi S6 и S7 Nardo Sport Edition уже доступны для заказа в Штатах. Стоимость пакета для «заряженного» седана 2025 модельного года составляет 9700 долларов (эквивалентно примерно 875 тыс. рублей по текущему курсу), а для «горячего» лифтбека ценник выше – 11 200 долларов (около 1,01 млн рублей).

Напомним, в начале текущей недели Audi представила кроссоверы Q5 и SQ5 нового поколения. Автомобили получили платформу, как у A5, и три варианта «начинки» с ДВС.