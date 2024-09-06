Новый BMW M5 стал сейфти-каром MotoGP

Седан BMW M5 нового поколения стал официальным автомобилем чемпионата MotoGP. Гибридная четырехдверка получила ливрею в стиле спортпрототипов для «24 часов Ле-Мана», передний сплиттер, кресла-ковши и шеститочечные ремни безопасности. Дебютирует новый сейфти-кар на Гран-при Сан-Марино в эту субботу.

© Motor.ru

Гибридный BMW M5 стал официальным сейфти-каром чемпионата MotoGP. Премьера автомобиля прошла в Милане, а уже в субботу он дебютирует на Гран-при Сан-Марино. Отличий от серийной «эм-пятой» здесь не так много: люстра, передний сплиттер, кресла Recaro с шеститочечными ремнями безопасности, огнетушитель и насос для откачки топлива при транспортировке. Ливреей седан напоминает спортпрототипы BMW M Hybrid V8, участвующие в гонках FIA WEC вроде «24 часов Ле-Мана» и IMSA.

© BMW

© BMW

© BMW

Силовая установка такая же, как у серийной машины. Она называется M Hybrid и включает битурбодвигатель V8 4.4, электромотор и тяговую батарею номинальной емкостью 22,1 киловатт-часа. Комбинированная отдача — 727 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. В трансмиссии используется восьмидиапазонный автомат, привод у M5 полный M xDrive с активным задним дифференциалом. При этом «седьмая» итерация седана пусть и ненамного, но медленнее предшественника, потому что весит, как заправский внедорожник.

© BMW

© BMW

Разгон до «сотни» с 3,4 секунды увеличился до 3,5, и то с заряженной батареей. А вот ускорение до 200 километров в час всё же проходит быстрее: 10,9 секунды вместо 11,1. Максимальная скорость традиционно для BMW ограничена 250 километрами в час, но при заказе опции M Driver’s Package потолок сдвинется к 305 километрам в час. Уже в базе седан оснащен адаптивными амортизаторами и подруливающим механизмом задних колес. То же самое доступно универсалу M5 Touring.