У кроссовера Jaecoo J7 появилась упрощенная версия. В новом исполнении, что получило название Urban, машина получила «налоговыгодный» 150-сильный турбомотор вместо двигателя отдачей 186 сил (он также остался доступен, но — в более дорогих модификациях).

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Стоимость переднеприводной новинки — 2 749 900 рублей, а с учётом скидок — 2 549 900. Для сравнения, со 186-сильным мотором и в более дорогой комплектации вседорожник стоит 3 149 900, но если сдать старый автомобиль и воспользоваться прямой скидкой продавца, цена упадёт до 2 699 900 рублей.

Надо заметить, что версия Urban отличается менее богатым набором оборудования, но отсутствие некоторых позиций должна скорректировать более интересная цена. В сегменте кроссоверов за 2,5 миллиона рублей базовый Jaecco J7 должен стать весьма популярным автомобилем.

И продолжая тему китайских автомобилей. У седана Omoda S5 осталась только одна комплектация: в российском офисе марки решили самым радикальным образом отредактировать прайс-листы.