Эксперт перечислил распространенные недостатки китайских машин

Россиянам рассказали, чем плохи китайские автомобили. Их основные проблемы — небольшой ресурс турбодвигателей, невысокая мощность, медленное переключение передач, а также недостаточно надежная подвеска. Также в ходе эксплуатации могут всплыть проблемы с русификацией мультимедийной системы. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров.

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Наддувные моторы китайских автомобилей нередко выходят из строя уже через 150−250 тысяч километров. Атмосферные двигатели работают чуть дольше — до дорогостоящего ремонта либо замены можно успеть проехать от 300 тысяч до 400 тысяч километров. Подвеска в российских условиях «живет» и того меньше — всего 30−50 тысяч километров.

Еще одна проблема — небольшая мощность моторов, которая часто не соответствует массе автомобиля. Также эксперт отметил медленное переключение скоростей, особо характерное для роботизированных коробок передач.

У некоторых «китайцев», недавно появившихся на российском рынке, можно найти ошибки в интерфейсе мультимедийной системы. Некоторые пункты меню могут быть переведены неправильно.

Несмотря на все недостатки китайских машин, россияне постепенно привыкают к ним. Как показал опрос, за последнее время половина жителей РФ стала относиться к автопрому КНР лучше, хваля его за разнообразие моделей, богатое оснащение и привлекательные цены. Треть респондентов уже пересела на «китайцев», а 18 процентов по-прежнему воспринимают их негативно.