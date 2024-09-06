МВД подготовило требования к аптечке для помощи пострадавшим в ДТП

МВД России подготовило требования к размещению, хранению и использованию автомобильной аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в ДТП. Эти требования закреплены в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях", - говорится в документе.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

Как следует из проекта, аптечка должна размещаться в месте, обеспечивающем беспрепятственный и быстрый доступ к ней.

"Место размещения аптечки необходимо выбирать таким образом, чтобы она не создавала помех в управлении транспортным средством", - отмечается в требованиях.

Кроме того, там указывается, что условия хранения аптечки должны соответствовать условиям хранения медицинских изделий, которыми она комплектуется, с учетом требований производителей этих изделий.

Владельцы автомобилей должны обеспечивать систематический контроль за комплектацией аптечек, их пополнением, а также сроками годности находящихся в них медицинских изделий, подчеркивается в проекте.

Также документом предусматривается закрепление требований к использованию аптечки. Они должны соответствовать порядку оказания первой помощи, утвержденному Минздравом РФ. "По истечении срока службы (срока годности) медицинские изделия, которыми укомплектована аптечка, подлежат уничтожению в порядке, определенном производителем данных изделий", - сказано в требованиях. Использовать медицинские изделия, которыми комплектуется аптечка, в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью или другими биологическими жидкостями, нельзя.

1 сентября вступили в силу новые требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в ДТП. Они будут действовать до 1 сентября 2030 года. Аптечки, укомплектованные до вступления в силу документа, могут применяться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.