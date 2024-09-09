Представлен дешевый Toyota Land Cruiser FJ

Дешевый Toyota Land Cruiser FJ: гамма двигателей и сроки дебюта. Австралийские журналисты выяснили подробности о самом бюджетном вездеходе в семействе «Крузаков». По данным инсайдеров, Land Cruiser FJ окажется вдвое доступнее Land Cruiser 300 (стоит 98 тысяч австралийских долларов или 65 тысяч долларов США). Ожидаются электрифицированные силовые установки: бензиновая «розеточная» от RAV4 и умеренно-гибридный дизель от Hilux.

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Toyota анонсировала компактный внедорожник семейства Land Cruiser на презентации Prado 250, но с тех пор никаких официальных подробностей не появилось. В Австралии ожидают, что речь идёт об аналоге Suzuki Jimny, правда, более крупном: длина составит около 4,5 метра. В основе может быть рамная платформа IMV, знакомая по тайскому Hilux Champ.

Двигатели ожидаются другие: у Toyota RAV4 PHEV могут позаимствовать гибридную систему на основе 2,5-литрового «атмосферника», также возможен 2,7-литровый безнаддувный бензиновый двигатель и даже умеренно-гибридный 2,8-литровый дизель от обновлённого Hilux. Любопытно, что новинке прочат силовые установки разного типа, то есть изначально спроектированные и под продольную, и под поперечную установку.

Презентацию Toyota Land Cruiser FJ ждут до конца 2024 года, а мировые поставки начнутся в 2025 году. Представители австралийского филиала марки пока не подтверждают, что модель предложат на Зелёном континенте. О маленьком «Крузаке» ранее сообщали источники из Индии и Японии, так что проект наверняка будет «глобальным».