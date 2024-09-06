ГАИ объявила в регионах массовые и сплошные проверки

ГАИ предупредила водителей о тотальных проверках по всей стране. Проблема вождения в нетрезвом виде остаётся по-прежнему актуальной, констатируют в ГАИ. Это особенно видно по статистике выходных дней. Но и в будни поадаются безответственные водители, которые управляют автомобилем в нетрезвом виде.

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан в очередной раз напоминает, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Это правонарушение, которое влечёт за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет, а также грозит уголовным наказанием.

Пьяный водитель за рулём, чаще всего, — это серьёзное ДТП с очень тяжёлыми последствиями, особенно, для окружающих, напомнил Белан. Он призвал россиян не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем и оперативно сообщать в полицию о водителях, которые не соблюдают ПДД и вызывают подозрение своим неадекватным поведением, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что с сентября усилен контроль в отношении использования и регистрации прицепов, а также введены штрафы для нарушителей правил их эксплуатации и регистрации. Чтобы радость от путешествия или сбора урожая не была омрачена, всем владельцам загородных участков и прицепов не стоит забывать про очень простые правила.