Zeekr объявил об ажиотажном спросе на кроссовер 7X. Электрический премиум-бренд китайского холдинга Geely сообщил, что за неделю после начала продаж собрано более 20 000 заявок. Результат достойный даже по меркам популярных Zeekr: к примеру, рестайлинговый 001 получил 20 000 предзаказов за 20 дней, а седану 007 понадобилось для достижения этого результата 48 часов. Поставки кроссовера Zeekr 7Х стартуют с 20 сентября, полного прайс-листа ещё нет.

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Публичная премьера Zeekr 7X состоялась на автосалоне в Чэнду в конце августа. Там же объявили начальную цену 240 тысяч юаней (34 тысячи долларов). Новинка оказалась дешевле, чем Tesla Model Y, хотя пока известна только стартовая цена, а все комплектации раскроют позже. Известно лишь, что полноприводная топ-версия кроссовер будет не дороже 300 тысяч юаней (42 тысячи долларов).

Если прогноз сбудется, то Zeekr 7X с 636-сильной силовой установкой, батареей на 100 киловатт-часов и запасом хода до 780 километров окажется на 15% доступнее самой дорогой Tesla Model Y местного производства. Однако премиум-бренду Geely предстоит соперничать не только с «Теслой»: соразмерные кроссоверы продают BYD, Xpeng, Aito, Denza, Deepal, Neta и другие молодые китайские производители.

Тем не менее именно Tesla Model Y удерживает звание самого продаваемого кроссовера в Китае: по итогам семи месяцев электрокар разошёлся тиражом 244 тысячи экземпляров. Между тем частые обновления линейки Zeekr не нравятся клиентам: апгрейды без повышения цен негативно влияют на остаточную стоимость уже проданных электромобилей.