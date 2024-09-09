Илон Маск снова пообещал «полноценный автопилот» Tesla, но теперь к 2025 году

Tesla обнародовала амбициозную дорожную карту для своей технологии «полного автономного вождения» (FSD), намереваясь распространить ПО в Европе и Китае к началу 2025 года, при условии получения разрешения от регулирующих органов.

© Ferra.ru

Согласно предыдущим сообщениям The Wall Street Journal, китайские регулирующие органы предварительно одобрили запуск FSD. Однако ситуация с регуляторами Европейского союза остается «неопределенной». Маск также выразил оптимизм по поводу получения разрешения на праворульные рынки, включая Великобританию, Гонконг и Макао, к концу первого или началу второго квартала 2025 года.

В дополнение к этим разработкам Tesla представит FSD для своего Cybertruck в конце этого месяца, а также другие новые функции.

FSD доступен для единовременной покупки за 8 000 долларов или в качестве подписки за 99 долларов в месяц в США.