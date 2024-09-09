В Белоруссии продается Mazda CX-5 с незначительным пробегом

В Белоруссии поступила в продажу десятилетняя Mazda CX-5 с небольшим пробегом. Об этом сообщает портал Quto.ru.

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По словам продавца, кроссовер стоит в гараже с 2015 года. При этом пробег составляет всего 944 километра. Владелец отмечает, что на автомобиле была совершена только одна поездка — из Москвы в Минск. После простоя машина прошла ТО у дилера.

За 2,7 млн рублей предлагается приобрести Mazda CX-5, оснащенный круиз-контролем, обогревом кресел, датчиками света и дождя, видеорегистратором. Внутри у автомобиля — двухлитровый двигатель, шестиступенчатый «автомат» и передний привод. Издание отмечает, что это сочетание крайне надежно.

До этого в Казахстане начали выпускать рестайлинговый внедорожник Hyundai Tucson. Сборкой занялось предприятие Hyundai Trans Kazakhstan в составе группы «Астана Моторс».

Стоимость новинки стартует от 14,2 млн тенге (2,6 млн рублей по курсу). В базовой комплектации автомобиль получил двухлитровый «атмосферник» на 150 л.с., шестиступенчатый «автомат» и передний привод. Также внедорожник оснащается подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, дисплеем медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. В обновленной версии автомобиль получил измененный салон.