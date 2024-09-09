Правительство в Смоленской области начало пересаживаться на Lada Vesta

Правительство одного из регионов России пересадили на Lada Vesta. Из собственных источник «Мотору» стало известно, что областное государственное бюджетное автотранспортное учреждение правительства Смоленской области получило по меньшей мере 25 седанов и кросс-седанов, собранных на АвтоВАЗе. Речь идёт о Lada Vesta NG 2024 года выпуска: российские машины заменят в автопарке чиновников иномарки, в основном Skoda Octavia второго поколения.

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Почти все Lada Vesta NG получили номера местных правительственных серий: ааа67 или асо67. На сайте госзакупок удалось найти подтверждение большого заказа: к примеру, в конце прошлого года был разыгран тендер на поставку 16 седанов на общую сумму 31 360 000 рублей. Из документов следует, что для смоленских чиновников закупили кросс-седаны Vesta NG в топ-комплектации Techno'24, а каждый автомобиль обошёлся бюджету в 1 960 000 рублей.

В этом году муниципальное бюджетное транспортно-хозяйственное учреждение администрации города Смоленска разыграло тендер на покупку пяти Lada Vesta NG, но на этот раз речь шла об обычных седанах в небогатой комплектации Comfort'24. Каждый автомобиль обошёлся бюджету в 1 525 053 рубля.

Вся продукция АвтоВАЗа куплена с проверенными агрегатами: со 106-сильным «атмосферником» 1.6 сочетается 5-ступенчатая «механика». Остальные машины заказывались по одной отдельными тендерами. Всего в автопарке областных чиновников 171 единица техники, то есть новые Lada Vesta составляют почти 15% от общего числа машин.

Смоленская область — не единственный регион, который пересаживает чиновников на продукцию Lada. Седаны Vesta давно закупают для правительства в Самарской области и Удмуртии, а в начале года большую партию отечественных машин получило управление делами президента России.