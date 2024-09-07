КамАЗ начал давать грузовики на длительный тест

КамАЗ запустил программу тестовой эксплуатации грузовиков. Торгово-финансовая компания автогиганта запустила проект, в рамках которого клиент может взять автопоезд для тестовой эксплуатации. Благодаря новому проекту потенциальные клиенты смогут изучить плюсы и минусы камазовской продукции, после чего принять решение о закупке техники.

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В августе автозавод передал компании «ГЛТ Москва» для тестовой обкатки седельный тягач КамАЗ-54901 со шторным полуприцепом. Другие фирмы получили гидрофицированные седельные тягачи: они отличаются наличием коробки отбора мощности и боковым размещение аккумуляторов.

По новой программе на тест можно взять только машины нового поколения К5. В частности, флагманский «магистральник», оснащённый 13-литровым мотором мощностью 482 л.с. и 12-ступенчатой роботизированной коробкой. В придачу идут полуприцепы фирмы НефАЗ.

Ранее стало известно, что КамАЗ поднимет качество грузовой «классики», так как автомобили старого поколения К3 продолжают пользоваться уверенным спросом.