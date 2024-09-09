Tesla начинает сотрудничать с xAI в области ИИ

Илон Маск объявил о стратегическом сотрудничестве между своим стартапом в сфере искусственного интеллекта xAI и Tesla.

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Теперь xAI будет предоставлять Tesla свои ИИ-модели для использования в программе помощи водителю Full Self-Driving (FSD).

Эти технологии также могут помочь в разработке других функций, включая голосовой ассистент для электромобилей и программное обеспечение для робота-гуманоида Optimus.

Tesla, в свою очередь, планирует делиться частью доходов от использования этих ИИ-технологий с xAI. Партнерство поддержит планы Маска по созданию полностью автономного вождения — его миллиардер уже давно обещает своим инвесторам.

Сотрудничество также охватывает обмен технологиями в области центров обработки данных. Маск подтвердил, что Tesla и xAI сотрудничают в проектировании своих дата-центров, включая новый центр Colossus, который будет «самым мощным ИИ-центром в мире».